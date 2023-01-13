В южных районах США мощные штормы и торнадо убили не менее семи человек. Известно о шести погибших в Селме, штат Алабама. Еще один человек погиб в Джорджии, когда дерево упало на автомобиль.

Об этом пишет Associated Press.

В округе Отауга, штат Алабама, торнадо повредил 40 домов. Несколько передвижных домов поднялись в воздух, по меньшей мере 12 человек получили ранения. В Джорджии ураган сбил с рельсов грузовой поезд.

По данным PowerOutage.us, вечером 12 января в Алабаме без света осталось около 40 тысяч потребителей. В Джорджии обесточены около 86 тысяч абонентов.

Губернатор Джорджии Брайан Портер Кэмп объявил чрезвычайное положение в штате. Губернатор штата Алабама Кэй Айви также объявила чрезвычайное положение в шести округах, сообщает канал CNN.

Напомним, ураган «Фиона» оставил без электроэнергии Пуэрто-Рико, повлек за собой катастрофические наводнения и оползни на острове, а затем распространился в сторону Доминиканской Республики.