Служба безопасности Украины сообщила, что начала новое уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева, лично участвовавшего в боевых действиях на востоке Украины.

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения он регулярно приезжал на временно оккупированную часть Донецкой области.

— Там чиновник вошел в состав российской группировки боевиков «Интернациональная бригада «Пятнашка». Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных «ньюзмейкеров» кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта, — говорится в поломке.

Как отметили в спецслужбе, кроме этого, фигурант развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

— Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой «денацификации» и уничтожению 2 млн украинцев. Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донбасса вступать в оккупационные группировки страны-агрессора, — говорится в сообщении

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании Госдумы РФ о признании кремлем «независимости» самопровозглашенных «л/днр».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: