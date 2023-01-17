Вечером 16 января российские оккупанты обстреляли один из населенных пунктов Очаковской громады Николаевской области.

Об этом глава областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

По его данным, обстрелы вели из артиллерии.

В результате атаки один человек погиб, поврежден объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

Напомним, что за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения