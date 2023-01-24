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Военные одной из механизированных бригад ВС Беларуси приступили к расконсервации техники с длительного хранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
«В рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении.
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Военные одной из механизированных бригад ВС Беларуси приступили к расконсервации техники с длительного хранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Белоруссии.
«В рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении.
Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.