Военные одной из механизированных бригад ВС Беларуси приступили к расконсервации техники с длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Белоруссии.

«В рамках проведения совместных мероприятий боевого согласования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения», — говорится в сообщении.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.