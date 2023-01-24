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Российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Оценивая ситуацию, аналитики, в частности, ссылаются на данные украинской разведки, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года.
— Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий 20 января заявил, что весна и начало лета 2023 станут решающими в войне, и подтвердил, что ГУР зафиксировала признаки перегруппировки российских войск для подготовки к «большому наступлению» на Донецкую и Луганскую области. Скибицкий также отметил, что российские войска вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины, — отметили в ISW.
Ранее в ISW сообщали, что российские силы возможно готовятся к решающим усилиям наступательного или оборонительного характера в Луганской области. Аналитики отмечали передислокацию сил, таких как подразделения ВДВ, по направлению Сватово-Кременная после ухода России из Херсонской области. В ISW также утверждали, что маловероятно, что российские войска планируют возобновить новое наступление на север Украины по направлению к Беларуси.
Также сообщалось, что оккупационные «власти» Запорожской области придумали захват «значительной территории» региона.
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Российские войска могут прибегнуть к решительным действиям в Украине в ближайшие месяцы.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
Оценивая ситуацию, аналитики, в частности, ссылаются на данные украинской разведки, что российские войска готовятся к наступлению весной или в начале лета 2023 года.
— Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий 20 января заявил, что весна и начало лета 2023 станут решающими в войне, и подтвердил, что ГУР зафиксировала признаки перегруппировки российских войск для подготовки к «большому наступлению» на Донецкую и Луганскую области. Скибицкий также отметил, что российские войска вряд ли будут атаковать из Беларуси или юга Украины, — отметили в ISW.
Ранее в ISW сообщали, что российские силы возможно готовятся к решающим усилиям наступательного или оборонительного характера в Луганской области. Аналитики отмечали передислокацию сил, таких как подразделения ВДВ, по направлению Сватово-Кременная после ухода России из Херсонской области. В ISW также утверждали, что маловероятно, что российские войска планируют возобновить новое наступление на север Украины по направлению к Беларуси.
Также сообщалось, что оккупационные «власти» Запорожской области придумали захват «значительной территории» региона.