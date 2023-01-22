Оккупационные «власти» Запорожской области придумали захват «значительной территории» региона.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны ISW, проанализировавшие заявления коллаборанта Владимира Рогова.

— Доступные данные из открытых источников на 21 января указывают на то, что заявления российского оккупационного чиновника Владимира Рогова от 20 января о захвате обширной территории, вероятно, являются частью российской информационной операции. Минобороны России не утверждало, что российские войска захватили новую территорию в Запорожской области 21 января, утверждая, что неуказанные подразделения Восточного военного округа России заняли неуказанные позиции на более «выгодных направлениях» в Запорожской области. Это подрывает заявления о значительных территориальных достижениях, поскольку МО, вероятно, повторило бы утверждение Рогова, если бы считало его утверждение правдоподобным, – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что официальные украинские источники информировали об обстреле россиянами районов населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье, которые, по утверждению Рогова, были захвачены российскими войсками 20 января.

— ISW не обнаружила никаких доказательств, подтверждающих заявление Рогова. «Рогов, вероятно, проводит собственную информационную операцию по искусственному преувеличению военных успехов России в Запорожской области», -–констатируют аналитики.

Напомним, враг испытывает угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.