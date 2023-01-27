В Белгородской области РФ военный КамАЗ, на котором передвигались российские оккупанты, перекинулся в кювет.
В результате ДТП есть пострадавшие, пишет ASTRA.
По информации дежурной диспетчерской службы, в ДТП пострадали шесть российских военных.
Напомним, украинские защитники за минувшие сутки, 26 января, уничтожили еще 850 российских оккупантов.
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В Белгородской области РФ военный КамАЗ, на котором передвигались российские оккупанты, перекинулся в кювет.
В результате ДТП есть пострадавшие, пишет ASTRA.
По информации дежурной диспетчерской службы, в ДТП пострадали шесть российских военных.
Напомним, украинские защитники за минувшие сутки, 26 января, уничтожили еще 850 российских оккупантов.