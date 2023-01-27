Украинские защитники за минувшие сутки, 26 января, уничтожили еще 850 российских оккупантов.
Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 27 января ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ за минувшие сутки отразили атаки врага вблизи 11 населенных пунктов на востоке Украины.
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Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Украинские защитники за минувшие сутки, 26 января, уничтожили еще 850 российских оккупантов.
Также наши воины сбили 47 ракет, вертолет и три десятка дронов врага, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 27 января ориентировочно составили:
Напомним, ВСУ за минувшие сутки отразили атаки врага вблизи 11 населенных пунктов на востоке Украины.