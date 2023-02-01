В России сообщают о ракетном ударе из системы «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По нему РФ прокачивает нефть через Беларусь в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение РосСМИ.

Как утверждает канал, ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». Прибывшими на место специалистами зафиксирована воронка диаметром 20 метров. При этом НПС якобы повреждено «незначительно».

Российские СМИ уже успели обвинить в ударе Вооруженных Сил Украины. Однако украинская сторона информацию пока не комментировала.

«В год через нее (нефтепровод «Дружба», – прим.) проходит более 33 миллионов тонн нефти – транзитом через Беларусь в Европу, в обход Украины. Пострадавших в результате атаки нет, весь персонал своевременно эвакуировали», — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре польский оператор PERN зафиксировал утечку на одной из нитей западного участка трубопровода «Дружба», по которому сырая нефть из РФ попадает в Германию.