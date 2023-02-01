Правоохранители разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках.

Злоупотребляя властью и служебным положением исполняющая обязанности начальника киевской налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий, сообщает пресс- служба ГБР.

В частности, исполняющая обязанности начальника киевской налоговой является Председателем Комиссии по остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.

Она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.

Кроме того, по оперативным данным, она реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах.

По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 миллиардов гривен.

В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 миллиардов гривен.

Чиновники налоговой «не замечают» этих схем, поддерживают их существование или напрямую участвуют в систематическом получении оплаты своих «услуг».

Также оперативники ДБР исследуют образ жизни. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов: она имеет 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 миллион долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов США.

При этом одно из авто должностных лиц стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами.

Общая сумма установленных необоснованных активов должностной лица составляет около 1,4 млн. долларов США.

Во время обыска у женщины обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 годам Нового года, сообщала «УП».

Так, в 2018 году Оксана Датий мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от любимого на день рождения — часах Breguet.

А в 2021 году чиновница предрекла себе должность и.о. о. главы налоговой службы столицы все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и на Мальдивах и заработать 1 миллион долларов.

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью, повлекшей тяжкие последствия, работники ДБР проводят обыски по месту жительства и работы фигурантки. В ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили и прочее.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.