Николаевцы снова сливают воду из внутридомовых систем отопления. В «Николаевоблтеплоэнерго» призывают горожан не совершать бессмысленные действия.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго».

— Не успело в Николаеве исчезнуть водоснабжение, как есть случаи сливания воды из внутридомовых систем отопления. Поэтому в очередной раз подчеркиваем николаевцам: вода из сетей не для бытовых нужд, — сообщают коммунальщики.

Напомним, что для отладки водоснабжения и отопления в Николаеве в Украину доставлено 11 тонн оборудования от Дании.