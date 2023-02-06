Австрийская полиция сообщила 5 февраля, что пять человек погибли в результате схода лавин на западе страны, еще три таких случая были зарегистрированы в субботу.

Как сообщает агентство France-Presse, сейчас горнолыжные курорты заполнены, поскольку в Вене продолжаются февральские школьные каникулы.

После нескольких дней интенсивного снегопада и ветра уровень лавинной опасности достиг четырех баллов по пятибалльной шкале.

Специалисты сообщили о 30 лавинах в субботу только в Тироле, спасательные операции затруднены из-за плохой видимости и погодных условий. Несмотря на предупреждение, многие отдыхающие решались кататься вне обозначенных склонов, сообщают власти.

Ранее в Австрии, на горнолыжном курорте вблизи горных сел Лех и Цурс, обнаружили 10 туристов, которых накануне накрыло лавиной.