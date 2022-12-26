В Австрии, на горнолыжном курорте вблизи горных деревень Лех и Цурс обнаружили 10 туристов, которых накануне накрыло лавиной.

Об этом сообщает местное издание Kurier .

Начальник оперативного отдела Герман Ферхер подтвердил, что с туристами все хорошо. В общем, один человек серьезно ранен, трое — легче и еще шесть остались невредимыми. Также полиция сообщила национальность лыжников: трое немцев, трое бельгийцев, голландец, американец, боснец и хорват.

Лавина взошла около 15:00 в воскресенье, 25 декабря. Искали людей 200 сотрудников экстренных служб и восемь вертолетов.

Напомним, николаевский паралимпиец Максим Яровой завоевал победу в этапе кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.