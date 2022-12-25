Николаевский паралимпиец Максим Яровой завоевал победу в этапе кибка мира по лыжным гонкам и биатлону.
Об этом сообщает Национальный комитет спорта людей с инвалидностью.
В финском Вуокатте с 7 по 18 декабря проходил кубок мира, на котором команду Украины представили 25 спортсменов с инвалидностью.
В предпоследний день соревнований в командном спринте (эстафета) украинские спортсмены завоевали целый комплект наград. Состав одной команды составлял 2 человека, сообщает Нацкомитет.
Заслуженный мастер спорта из Николаева Максим Яровой и Тарас Радь из Тернополя добыли в борьбе золотые медали, заняв первое место в комадном спринте (эстафете).
В целом Украина на этом кубке завоевала 27 медалей, из которых 6 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
По календарному плану следующий этап кубка мира должен был проводиться в г. Планица, Словения, но его отменили, поэтому сборная команда Украины будет дальше готовиться к участию в чемпионате мира в г. Эстерсунд, Швеция, который будет проводиться с 15 по 30 января 2023. А финальный этап кубка мира запланирован на 1-8 марта 2023 г. в Солджер Холлоу, штат Юта, США.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Николаевский паралимпиец Максим Яровой завоевал победу в этапе кибка мира по лыжным гонкам и биатлону.
Об этом сообщает Национальный комитет спорта людей с инвалидностью.
В финском Вуокатте с 7 по 18 декабря проходил кубок мира, на котором команду Украины представили 25 спортсменов с инвалидностью.
В предпоследний день соревнований в командном спринте (эстафета) украинские спортсмены завоевали целый комплект наград. Состав одной команды составлял 2 человека, сообщает Нацкомитет.
Заслуженный мастер спорта из Николаева Максим Яровой и Тарас Радь из Тернополя добыли в борьбе золотые медали, заняв первое место в комадном спринте (эстафете).
В целом Украина на этом кубке завоевала 27 медалей, из которых 6 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
По календарному плану следующий этап кубка мира должен был проводиться в г. Планица, Словения, но его отменили, поэтому сборная команда Украины будет дальше готовиться к участию в чемпионате мира в г. Эстерсунд, Швеция, который будет проводиться с 15 по 30 января 2023. А финальный этап кубка мира запланирован на 1-8 марта 2023 г. в Солджер Холлоу, штат Юта, США.