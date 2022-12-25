Максим Яровой, фото: Национальный комитет спорта людей с инвалидностью

Николаевский паралимпиец Максим Яровой завоевал победу в этапе кибка мира по лыжным гонкам и биатлону.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта людей с инвалидностью.

В финском Вуокатте с 7 по 18 декабря проходил кубок мира, на котором команду Украины представили 25 спортсменов с инвалидностью.

В предпоследний день соревнований в командном спринте (эстафета) украинские спортсмены завоевали целый комплект наград. Состав одной команды составлял 2 человека, сообщает Нацкомитет.

Заслуженный мастер спорта из Николаева Максим Яровой и Тарас Радь из Тернополя добыли в борьбе золотые медали, заняв первое место в комадном спринте (эстафете).

В целом Украина на этом кубке завоевала 27 медалей, из которых 6 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

По календарному плану следующий этап кубка мира должен был проводиться в г. Планица, Словения, но его отменили, поэтому сборная команда Украины будет дальше готовиться к участию в чемпионате мира в г. Эстерсунд, Швеция, который будет проводиться с 15 по 30 января 2023. А финальный этап кубка мира запланирован на 1-8 марта 2023 г. в Солджер Холлоу, штат Юта, США.