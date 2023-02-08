В среду, 8 февраля, на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар.

Об этом сообщают российские СМИ.

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Пожарные успели локализовать огонь на 100 квадратных метрах.

По информации российских СМИ, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Запад ввел санкции против Кремля. В этой связи справочная цена на флагманскую российскую нефть марки Urals будет устанавливать не в Европе.