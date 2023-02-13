Корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер и его коллеги во время работы в Бахмуте попали под обстрел.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

«Продолжая наш путь вблизи разрушенных построек, мы становимся свидетелями российских атак. российские военные обстреливают из минометов микрорайон, где мы только что опрашивали жителей», — пишут журналисты.

По их словам, взрывы прогремели на расстоянии менее 200 метров. Корреспонденту немецкого издания и его коллегам удалось добраться до укрытия.