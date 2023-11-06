На Філіппінах невідомі вранці 5 листопада вбили журналіста Хуана Джумалона, коли той вів пряму трансляцію свого шоу.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів Філіппін (NUJP).

Зазначається, що Хуан Джумалон, більш відомий як DJ Johnny Walker, був застрелений у власному будинку у провінції Західний Місаміс. Журналіст працював на радіостанції Gold FM 94.7. Момент вбивства потрапив у пряму трансляцію радіостанції у Facebook.

За даними NUJP, вбивство Джумалона стало 199-м з 1986 року і четвертим за чинної адміністрації Філіппін.

Вбивство також сталося того ж тижня, що й Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Раніше повідомлялося, що засуджено агента ФСБ, який під виглядом журналіста шпигував за українськими військовими на Харківщині та Донеччині.