У ніч проти 6 листопада російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Відомо, що атака по прифронтовій інфраструктурі «була інтенсивною та щільною». Протиповітряна оборона знищила 15 дронів Shahed, однак влучання пошкодили складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку й автівки зі збіжжям.

Зазначається, що через атаку постраждало троє людей та ще п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний.

Крім того, внаслідок обстрілу почалась пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Нагадаємо, що російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області – Очаківську та Куцурубську.