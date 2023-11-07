У столиці Бурятії Уланн-Уде спалахнув торговельний центр – пожежа поширилась на площі 10 000 квадратних метрів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Відомо, що будівля торговельного центру на вулиці Сах'яновій спалахнула ввечері у понеділок. Шестеро людей встигли самостійно залишити ТЦ до прибуття рятувальників.
«Велика пожежа у Бурятії — в Улан-Уде горить дах ТЦ «Гвоздь» на площі 10 000 квадратних метрів.Пожежі надано 4-й ранг складності, всі оперативні служби працюють на місці», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нещодавно, у місті Шебекіно Білгородської області Російської Федерації спалахнула пожежа на лакофарбовому заводі.
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У столиці Бурятії Уланн-Уде спалахнув торговельний центр – пожежа поширилась на площі 10 000 квадратних метрів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Відомо, що будівля торговельного центру на вулиці Сах'яновій спалахнула ввечері у понеділок. Шестеро людей встигли самостійно залишити ТЦ до прибуття рятувальників.
«Велика пожежа у Бурятії — в Улан-Уде горить дах ТЦ «Гвоздь» на площі 10 000 квадратних метрів.Пожежі надано 4-й ранг складності, всі оперативні служби працюють на місці», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Нещодавно, у місті Шебекіно Білгородської області Російської Федерації спалахнула пожежа на лакофарбовому заводі.
Раніше повідомлось,
Вранці, 1 вересня, у Москві сталася велика пожежа після «атаки безпілотників».