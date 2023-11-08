Миколаївця засуджено до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
З даними слідства, у січні 2021 року засуджений, працюючи охоронцем стоянки вантажних автомобілів у Миколаївському районі, разом зі своїм напарником вживали алкогольні напої на робочому місці.
Згодом зловмисник незаконно заволодів чужим транспортним засобом, який знаходився на автостоянці, але, бувши добряче напідпитку, не впорався з керуванням та пошкодив автомобіль. Його напарник, побачивши пошкодження автомобіля, злякався та залишив територію стоянки.
Як зазначають правоохоронці, засуджений, розуміючи, що він є раніше судимим та в період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання вчинив нове кримінальне правопорушення — заволодіння транспортним засобом, який він пошкодив, про що стане відомо власнику автомобіля, а його напарник є очевидцем злочину, вирішив його вбити.
У приміщенні будівлі на автостоянці він підшукав дерев’яну биту та пішов шукати напарника. Він наніс битою не менше шести ударів в область голови потерпілого, чим завдав йому численні переломи кісток черепа, забої головного мозку, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих травм чоловік помер в кареті медичної швидкої допомоги.
Засуджений перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.
Раніше повідомлялось, що в селі Мішково-Погорілове Миколаївського району 40-річний чоловік під час сварки вбив свого знайомого.
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Миколаївця засуджено до 14 років 2 місяців позбавлення волі за крадіжку автомобіля та вбивство з метою приховати інше кримінальне правопорушення.
Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.
З даними слідства, у січні 2021 року засуджений, працюючи охоронцем стоянки вантажних автомобілів у Миколаївському районі, разом зі своїм напарником вживали алкогольні напої на робочому місці.
Згодом зловмисник незаконно заволодів чужим транспортним засобом, який знаходився на автостоянці, але, бувши добряче напідпитку, не впорався з керуванням та пошкодив автомобіль. Його напарник, побачивши пошкодження автомобіля, злякався та залишив територію стоянки.
Як зазначають правоохоронці, засуджений, розуміючи, що він є раніше судимим та в період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання вчинив нове кримінальне правопорушення — заволодіння транспортним засобом, який він пошкодив, про що стане відомо власнику автомобіля, а його напарник є очевидцем злочину, вирішив його вбити.
У приміщенні будівлі на автостоянці він підшукав дерев’яну биту та пішов шукати напарника. Він наніс битою не менше шести ударів в область голови потерпілого, чим завдав йому численні переломи кісток черепа, забої головного мозку, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих травм чоловік помер в кареті медичної швидкої допомоги.
Засуджений перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.
Раніше повідомлялось, що в селі Мішково-Погорілове Миколаївського району 40-річний чоловік під час сварки вбив свого знайомого.