У неділю, 5 листопада, до поліції звернулася 55-річна жителька села Горішні Шерівці та повідомила, що її матір напередодні пішла в ліс по гриби та не повернулася додому.

Пошуки жінки тривали понад дві доби, повідомили у Відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Правоохоронці доклали усіх зусиль, знайшли жінку та доправили її до лікарні.

На місце події негайно виїхали поліцейський офіцер громади, співробітники слідчо-оперативної групи, особовий склад відділення поліції, кінологи та місцеві мешканці.

Одразу було створено декілька пошукових груп, представники яких отримали прикмети та детальний опис зниклої. Правоохоронці вирушили у ліс, яким часто ходила жінка по гриби. Досконало знаючи місцевість, поліцейський офіцер громади Михайло Нижник розподілив пошуківців на декілька маршрутів, якими вирушили шукати пенсіонерку.

Через деякий час мобільний зв’язок у лісі зник, тому лейтенант поліції гучно гукав безвісти зниклу жінку. Приблизно понад 20 кілометрів від дому пройшли правоохоронці та через дві доби в лісі в зарослих кущах лейтенант поліції знайшов пенсіонерку. Жінка заблукала у лісі, заплуталася в ожині та не могла самостійно вибратися.

Знайшовши жінку, поліцейський офіцер громади одразу надав їй першу домедичну допомогу, викликав лікарів, місцевого жителя-власника позашляховика, який добрався до лісу, та особисто на руках доніс буковинку до автомобіля.

Медики, які приїхали на виклик, констатували у жінки переохолодження та госпіталізували до лікарні. Наразі її здоров’ю та життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, навесні в селі Любомирівка на Вознесенщині всю ніч шукали двох школярів, які катались на велосипедах та заблукали.