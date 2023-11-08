Кабмін готує для всіх українців грошову допомогу у форматі «єПідтримки» для вивчення англійської мови.
Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров для Forbes.
Зазначається, що у межах роботи щодо впровадження англійської мови уряд уже запустив національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської.
«Плануємо лончити нові проєкти майже щомісяця. Для всіх українців готуємо у форматі «єПідтримки» грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з «ковідними» сертифікатами, коли українці купували книжки, ходили у спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови», — розповів міністр.
Окрім того, для вчителів готують безоплатні програми навчання, щоб допомогти педагогам отримати доступ до якісної освіти та підвищення кваліфікації.
«Зокрема, ставимо амбітну ціль, щоб у кожній школі був native speaker, який навчатиме онлайн або офлайн», — зазначив Михайло Федоров.
Наразі за програмою Future Perfect уже доступні два інструменти:
Він додав, що Promova доступна для кожного. Платформа надає українцям безоплатний Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.
Раніше повідомлялось, Держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».
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Кабмін готує для всіх українців грошову допомогу у форматі «єПідтримки» для вивчення англійської мови.
Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров для Forbes.
Зазначається, що у межах роботи щодо впровадження англійської мови уряд уже запустив національну програму Future Perfect, яка популяризуватиме вивчення англійської.
«Плануємо лончити нові проєкти майже щомісяця. Для всіх українців готуємо у форматі «єПідтримки» грошову допомогу для вивчення англійської. Схожий проєкт реалізували з «ковідними» сертифікатами, коли українці купували книжки, ходили у спортзали. Цей досвід використаємо, щоб українці активніше вивчали мови», — розповів міністр.
Окрім того, для вчителів готують безоплатні програми навчання, щоб допомогти педагогам отримати доступ до якісної освіти та підвищення кваліфікації.
«Зокрема, ставимо амбітну ціль, щоб у кожній школі був native speaker, який навчатиме онлайн або офлайн», — зазначив Михайло Федоров.
Наразі за програмою Future Perfect уже доступні два інструменти:
Він додав, що Promova доступна для кожного. Платформа надає українцям безоплатний Premium-доступ до всіх мовних курсів на три роки.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський пропонує Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні.
Раніше повідомлялось, Держава надаватиме фінансову допомогу громадянам на оплату курсів вивчення англійської мови через програму «єПідтримка».