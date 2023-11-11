На Миколаївщині шахрай ошукав жінку на 145 тисяч гривень.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Зазначається, що вчора, 10 листопада, до Первомайського районного відділу поліції звернулась 56-річна мешканка Первомайської громади з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Зі слів жінки, на сторінці однієї із соцмереж вона побачила оголошення про можливість отримання грошової допомоги. Жінка перейшла за посиланням. Головною умовою отримання грошової допомоги була необхідність вказати свої персональні дані, в тому числі дані банківської картки. Виконавши всі умови, через деякий час жінка виявила, що з її рахунку було знято всі кошти.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, що 40-річну жительку Баштанської громади, що на Миколаївщині, аферист, представившись співробітником банку, ошукав на 26 тисяч 450 гривень.

До того ж до поліції звернулася жителька Первомайська Миколаївської області. Вона також стала жертвою псевдобанкірів та втратила понад 25 тисяч гривень.