Вчора, 15 листопада, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 15 листопада, об 11:18 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також вночі, 16 листопада, о 03:48 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади.
Окрім того, вночі, 16 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Вчора, 15 листопада, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.
Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що вчора, 15 листопада, об 11:18 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також вночі, 16 листопада, о 03:48 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади.
Окрім того, вночі, 16 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.