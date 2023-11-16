Вчора, 15 листопада, російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 15 листопада, об 11:18 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також вночі, 16 листопада, о 03:48 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Куцурубської громади.

Окрім того, вночі, 16 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ударний БпЛА типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.