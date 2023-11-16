Попри витік реагентів із першого контура реактора в другий в енергоблоці № 5 Запорізької атомної електростанції росіяни не переводять його у «холодний» стан.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Внаслідок переведення — в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог Енергоатома — 5-го енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС у «гарячий» стан стався інцидент з витоком реагентів із першого контура реактора в другий. Попри наявні порушення окупаційне керівництво не поспішає переводити блок у стан «холодного зупину», використовуючи пару, яку генерує 5-й енергоблок, для опалення та забезпечення власних потреб станції», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що безперечно не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока АЕС.

Дії росіян вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання, що у результаті будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації, підкреслили в Енергоатомі.

Нагадаємо, міжнародні регулюючі органи не можуть належним чином контролювати безпеку на захопленій російськими окупантами українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Таким чином, є ризик «нормалізації» небезпечної ядерної кризи на станції.