Протягом четверга росіяни 58 разів обстрілювали Херсонську область. В результаті атаки шестеро людей загинули, ще десятеро — дістали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації», — зазначив голова ОВА.

За словами Олександра Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі, медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку — у Херсоні.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».