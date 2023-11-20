В Індії влада шукає нові способи порятунку 41 будівельника, що понад тиждень перебувають під землею. Люди заблоковані там через обвал тунелю, який будували.

Про це пишуть AP та CNN.

Все сталося 12 листопада в індійському північному штаті Уттаракханд. Тоді частково обвалився тунель приблизно за 200 метрів до входу. Із заблокованими людьми встановили контакт через водопровід, так їм надають кисень та їжу. Але, попри це, лікарі кажуть, що деяким робітникам стає погано: у них блювота та головний біль.

Посадовці повідомили, що рятувальники за допомогою потужної бурової машини наразі пробурили приблизно 25 метрів усередині тунелю. А втім, це приблизно третина шляху до працівників, які застрягли.

Тож посадовці розглядали нові варіанти порятунку. Представниця уряду Діпа Гаур зазначила, що один із можливих варіантів — буріння з вершини пагорба, під яким робітники опинилися в пастці. Цей метод буде більш трудомістким, займе ще 4–5 днів, додала вона.

Також влада штату схвалила придбання обладнання та збільшення робочої сили для реалізації таких варіантів, як будівництво евакуаційних тунелів із лівого та правого боків до заблокованих робітників.

Наразі кілька спроб пробурити всередину тунелю зазнали невдачі. Зокрема, буріння було призупинене 18 листопада після того, як експерти занепокоїлися, що високоінтенсивні вібрації бурової машини можуть спричинити падіння нових уламків і перешкодити зусиллям.

Але оскільки рятувальна операція триває вже восьмий день, родини тих, хто застряг під землею, стають усе більш стурбованими, розчарованими та злими.

Нагадаємо, журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.