Станом на 20 листопада від рук російських окупантів загинуло 504 українські дитини, ще 1129 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Більше ніж 1656 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 листопада 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 510 дітей загинули та понад 1146 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій області — 492;

Харківській — 304;

Київській — 129;

Херсонській — 137;

Запорізькій — 100;

Миколаївській — 97;

Дніпропетровській — 97;

Чернігівській — 72;

Луганській — 67.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни 740 українців постраждали або загинули від вибухонебезпечних предметів.