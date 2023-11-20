Бійці Головного управління розвідки Міноборони України вразили ворожу радіотехнічну позицію на території РФ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що пошкоджено дві радіолокаційні станції — РЛС 55Ж6 «Небо» та, ймовірно, «Гамма-С1Е». Загальні втрати ворога уточнюються, додають в ГУР.
Нагадаємо, у Російській Федерації заявили, що ввечері 29 серпня та в ніч проти 30 серпня безпілотні літальні засоби масовано атакували різні обʼєкти країни. Найпотужнішого удару було завдано по військово-цивільному аеропорту в Пскові.
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України вразили ворожу радіотехнічну позицію на території РФ.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що пошкоджено дві радіолокаційні станції — РЛС 55Ж6 «Небо» та, ймовірно, «Гамма-С1Е». Загальні втрати ворога уточнюються, додають в ГУР.
Нагадаємо, у Російській Федерації заявили, що ввечері 29 серпня та в ніч проти 30 серпня безпілотні літальні засоби масовано атакували різні обʼєкти країни. Найпотужнішого удару було завдано по військово-цивільному аеропорту в Пскові.