Бійці Головного управління розвідки Міноборони України вразили ворожу радіотехнічну позицію на території РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що пошкоджено дві радіолокаційні станції — РЛС 55Ж6 «Небо» та, ймовірно, «Гамма-С1Е». Загальні втрати ворога уточнюються, додають в ГУР.

Нагадаємо, у Російській Федерації заявили, що ввечері 29 серпня та в ніч проти 30 серпня безпілотні літальні засоби масовано атакували різні обʼєкти країни. Найпотужнішого удару було завдано по військово-цивільному аеропорту в Пскові.