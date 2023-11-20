Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у Харкові та Івано-Франківську. Вони публічно виправдовували збройну агресію Росії проти України, героїзували російських окупантів та вихваляли колишній СРСР.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що на Прикарпатті кіберфахівці СБУ затримали ворожого агітатора, який популяризував бойовиків російської ПВК «Вагнер» і поширював фейкові «новини з фронту». Також він намагався дискредитувати українських захисників, що воюють на передовій у Донецькій області, насамперед оборонців Авдіївки.

«Для поширення деструктивного контенту обидва фігуранти створили анонімні акаунти у забороненій соцмережі «Одноклассники». Там вони публікували власні антиукраїнські дописи та репостили публікації або відео пропагандистів з країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантом є уродженець села Дубенки, колишній співробітник пенітенціарної служби.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для розповсюдження ворожої пропаганди.

Наразі йому повідомили про підозру за частинами 2, 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

У Харкові затримали прихильника рашизму, який вихваляв загарбницьку політику кремля, «ностальгував» за колишнім СРСР і сподівався на захоплення східного регіону України.

За матеріалами СБУ він раніше отримав повідомлення про підозру, а після цього почав переховуватись від слідства і намагався втекти до Росії. Втім, співробітники Служби безпеки розшукали чоловіка і затримали. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Фігуранту обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

За обома викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області нейтралізували злочинне угруповання, яке створило канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку. За гроші фігуранти переводили ухилянтів до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені «лісові стежки».