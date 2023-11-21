У ветеринарних лабораторіях в кількох штатах США розслідують невідому гостру респіраторну інфекцію, яка поширюється серед собак, і не реагує на антибіотики.

Орегон, Колорадо і Нью-Гемпшир входять до числа штатів, де були зафіксовані випадки захворювання у тварин, пише «УП. Життя».

Хвороба у собак проявляється кашлем, чханням, виділенням з носа або очей і млявістю, викликає пневмонію та не реагує на лікування антибіотиками.

Департамент сільського господарства штату Орегон задокументував понад 200 випадків захворювання у тварин з середини серпня. У держустанові закликали власників домашніх тварин негайно звертатися до ветеринара, якщо їхній собака захворів.

Департамент також співпрацює з державними дослідниками та Національною лабораторією ветеринарних служб Міністерства сільського господарства США, щоб з’ясувати, що саме викликає хворобу у тварин.

Як повідомив директор Орегонської ветеринарної діагностичної лабораторії Курт Вільямс, хвороба є смертельною, однак нині важко назвати точну цифру, скільки собак померло.

Він закликав власників тварин не панікувати і вакцинувати їх.

Нагадаємо, вранці 24 жовтня невідомі вивезли у лісосмугу під селом Червоне Поле Степівської громади Миколаївщини 26 маленьких цуценят та кинули їх там.