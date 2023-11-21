Війська РФ знову обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

«Вночі, 21 листопада, о 01:13 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 19 листопада, о 00:36 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.