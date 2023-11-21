Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому додалося 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних Дніпро–Хелм, Чоп–Відень та Чоп–Прага.
Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, повідомляє пресслужба УЗ.
За словами голови правління АТ Укрзалізниця Євгена Лященка, за обсягами перевезених пасажирів УЗ повернулася на рівень 2021 року.
Так, додані нові рейси міжнародного спрямування:
Також призначено низку внутрішніх маршрутів:
Крім того, стають щоденними поїзди: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвине та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.
Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.
Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому додалося 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних Дніпро–Хелм, Чоп–Відень та Чоп–Прага.
Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, повідомляє пресслужба УЗ.
За словами голови правління АТ Укрзалізниця Євгена Лященка, за обсягами перевезених пасажирів УЗ повернулася на рівень 2021 року.
Так, додані нові рейси міжнародного спрямування:
Також призначено низку внутрішніх маршрутів:
Крім того, стають щоденними поїзди: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвине та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.
Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.