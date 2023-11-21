Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому додалося 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних Дніпро–Хелм, Чоп–Відень та Чоп–Прага.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко, повідомляє пресслужба УЗ.

За словами голови правління АТ Укрзалізниця Євгена Лященка, за обсягами перевезених пасажирів УЗ повернулася на рівень 2021 року.

Так, додані нові рейси міжнародного спрямування:

поїзд №119/120 Дніпро – Хелм із зручною стиковкою у напрямку Варшави, що на чотири години прискорює дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно з сполученням через Перемишль;

із зручною стиковкою у напрямку Варшави, що на чотири години прискорює дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно з сполученням через Перемишль; міжнародні поїзди Чоп - Відень та Чоп - Прага, які стикуються з рядом поїздів Україною;

Також призначено низку внутрішніх маршрутів:

№51/52 Одеса – Запоріжжя , який курсуватиме через день, даючи зокрема дніпрянам додаткову опцію поїздки до Одеси;

, який курсуватиме через день, даючи зокрема дніпрянам додаткову опцію поїздки до Одеси; №129/130 Кременчук - Чернівці , який курсуватиме за день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст шляхом прямування;

, який курсуватиме за день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися до Києва та інших міст шляхом прямування; №216/215 Запоріжжя - Чернівці , який щодня курсуватиме та з'єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжем;

, який щодня курсуватиме та з'єднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжем; №193/192 Кривий Ріг - Ясіня , який курсуватиме через день і вперше з'єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами;

, який курсуватиме через день і вперше з'єднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами; №345/346 Ужгород - Чернівці , який щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську;

, який щодня курсуватиме та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську; №28/27 Київ - Мукачеве , закладений у розкладі на пікові дати, з'єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням;

, закладений у розкладі на пікові дати, з'єднає столицю зі Славськом та Закарпаттям новим денним сполученням; №145/146 Суми - Рахів дасть повідомлення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття;

дасть повідомлення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття; №365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати повідомлення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю;

дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати повідомлення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю; №368/367 Луцьк - Ужгород дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом;

дасть повідомлення Луцьку зі Львовом, Мукачево та Чопом; Інтерсіті №747/748 Київ - Тернопіль курсуватиме щодня та дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею;

курсуватиме щодня та дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для мешканців Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею; Інтерсіті №745/746 Київ – Львів, який гарантує ранкове повідомлення Львова та Києва;

Крім того, стають щоденними поїзди: №5/6 Запоріжжя – Ясіня, №40/39 Запоріжжя – Солотвине та поїзд Луцьк – Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.