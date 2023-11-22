За минулу добу росіяни здійснили 115 обстрілів Херсона та області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БпЛА та авіації. Одна мирна людина загинула, семеро поранені.

По Херсону ворог випустив 46 снарядів, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісну будівлю у Херсоні» , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада, о 00:56 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.