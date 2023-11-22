Правоохоронці Одеської області викрили чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що перевізники втекли, але незабаром їх затримали, як і порушників кордону.

«За порадами інтернет-організаторів, чоловіки зустрілися з таксистами, котрі довезли їх до визначеного місця. А там… їх вже чекали прикордонники», – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ додали, що закордонні учасники схеми мали отримати від 3 800 до 5000 доларів з кожного прибулого.

Всіх затриманих вже притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Як повідомлялося, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Наступного дня після затримання, 17 серпня, суд взяв під варту поліцейського-фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

23 серпня стало відомо, що директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору — 15 листопада 2023 року.

У вересні керівник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак підтвердив, що наразі у справі про видачу «липових» довідок в психлікарні є лише один підозрюваний — правоохоронець, який за даними Держбюро розслідувань, був посередником. За його словами, причетність інших людей з’ясовує слідство, подробиці якого він не може розголошувати.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україні перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після початку повномасштабної війни.