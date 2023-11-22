Європейських Союз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії, що включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з чернеткою документу, який має стати основою консультацій Києва з країнами Великої Сімки.

Зазначається, що проєкт рішення посли ЄС обговорюватимуть вже цього тижня, а лідери G7 — на саміті наступного місяця.

Зокрема, гарантії безпеки включають:

Передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм надання Україні військової техніки, що мобілізує європейську оборонну промисловість;

Тренування для українських військовослужбовців;

Більшу кооперацію з українською оборонною індустрією для збільшення потужностей та узгодження стандартів;

Підвищення здатності України протистояти кіберзагрозам, гібридним загрозам та дезінформації;

Підтримку зусиль України з розмінування та усунення викликаного вибухівкою забруднення;

Допомогу Україні з програмою реформ, пов’язаною зі вступом до ЄС;

Підвищення здатності України контролювати запаси вогнепальної зброї, легкої зброї та боєзапасів і протидіяти будь-якому незаконному оберту зброї;

Підтримку зусиль України з енергетичного переходу та ядерної безпеки;

Обмін даними розвідки та супутниковими знімками.

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.