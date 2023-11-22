Європейських Союз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії, що включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з чернеткою документу, який має стати основою консультацій Києва з країнами Великої Сімки.
Зазначається, що проєкт рішення посли ЄС обговорюватимуть вже цього тижня, а лідери G7 — на саміті наступного місяця.
Зокрема, гарантії безпеки включають:
12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.
До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.
Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.
Європейських Союз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії, що включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, якому вдалося ознайомитися з чернеткою документу, який має стати основою консультацій Києва з країнами Великої Сімки.
Зазначається, що проєкт рішення посли ЄС обговорюватимуть вже цього тижня, а лідери G7 — на саміті наступного місяця.
Зокрема, гарантії безпеки включають:
12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.
До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.
Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.