З 23 населених пунктів Херсонської області вдалося евакуювати 573 дитини з родинами. У безпечні регіони треба вивезти ще 220 дітей.

Про це повідомив у Media Center Ukraine керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

«Найбільша кількість дітей залишилась у населених пунктах Комишани та Приозерне, там більше 100 дітей знаходиться. З 23 населених пунктів приблизно в 10 ще є діти», – розповів він.

Нагадаємо, що з Херсону відбулася медична евакуація хворих.