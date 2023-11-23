Влада Норвегії не заперечує можливості закриття КПП на кордоні з РФ, як це зробила Фінляндія.

Про це 22 листопада заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере на конференції картелю LO Stats, повідомляє телеканал TV2.

Зазначається, що на питання журналістів щодо доцільності наслідування прикладу фінів і закриття кордону з Росією, прем'єр відповів, що Норвегія може зробити це «в разі потреби».

Він також зауважив, що влада Норвегії уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.

Зазначається, що мова йде про Стурскуг – єдиний КПП на кордоні Норвегії та РФ.

Нагадаємо, що глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення Фінляндії закрити пункти пропуску східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням мігрантів.