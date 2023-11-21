Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення Фінляндії закрити пункти пропуску східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням мігрантів.

Про це він написав у соцмережі X.

Мішель наголосив на повній солідарності з премʼєр-міністром Фінляндії Петері Орппо та країною за відповідне рішення.

«Вдячний Фінляндії за ефективні зусилля щодо захисту зовнішнього кордону Європи», — зазначив він.

Також Шарль Мішель заявив, що спроби Росії використати «вразливих мігрантів у своїх цілях отримають належну відповідь».

Нагадаємо, що Товариство «Фінляндія-Росія», яке існує ще з часів Радянського Союзу та проголошує своєю місією сприяння взаєморозумінню між Москвою та Гельсінкі, оголосило про скорочення своїх чотирьох співробітників через відсутність фінансування.