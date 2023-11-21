Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення Фінляндії закрити пункти пропуску східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням мігрантів.
Про це він написав у соцмережі X.
Мішель наголосив на повній солідарності з премʼєр-міністром Фінляндії Петері Орппо та країною за відповідне рішення.
«Вдячний Фінляндії за ефективні зусилля щодо захисту зовнішнього кордону Європи», — зазначив він.
Також Шарль Мішель заявив, що спроби Росії використати «вразливих мігрантів у своїх цілях отримають належну відповідь».
Нагадаємо, що Товариство «Фінляндія-Росія», яке існує ще з часів Радянського Союзу та проголошує своєю місією сприяння взаєморозумінню між Москвою та Гельсінкі, оголосило про скорочення своїх чотирьох співробітників через відсутність фінансування.
Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення Фінляндії закрити пункти пропуску східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням мігрантів.
Про це він написав у соцмережі X.
Мішель наголосив на повній солідарності з премʼєр-міністром Фінляндії Петері Орппо та країною за відповідне рішення.
«Вдячний Фінляндії за ефективні зусилля щодо захисту зовнішнього кордону Європи», — зазначив він.
Також Шарль Мішель заявив, що спроби Росії використати «вразливих мігрантів у своїх цілях отримають належну відповідь».
Нагадаємо, що Товариство «Фінляндія-Росія», яке існує ще з часів Радянського Союзу та проголошує своєю місією сприяння взаєморозумінню між Москвою та Гельсінкі, оголосило про скорочення своїх чотирьох співробітників через відсутність фінансування.