Мешканець Сахалінської області РФ Денис Горін, у 2018 році засуджений до 22 років колонії за два вбивства і канібалізм, вийшов на волю і вирушив воювати в Україну.

Про це повідомив телеграм-канал «Сахалін проти війни».

Канал звернув увагу, що 24 жовтня на сторінці Дениса Горіна в «Однокласниках» з’явилася його фотографія в камуфляжній формі, на якій є нашивка «Зачебурашим». «Агентство» зазначає, що схожі нашивки російські волонтери відправляли на фронт.

«Сибір. Реалії» із посиланням на сусіда Дениса Горіна пишуть, що колишній ув’язнений отримав поранення і зараз перебуває в шпиталі в Південно-Сахалінську.

У 2003 році Дениса Горіна засудили до 10 років колонії за умисне вбивство і «наступне знущання над трупом убитого». У 2010 році він звільнився достроково, після чого скоїв як мінімум два вбивства — у 2010 та 2012 роках. З тіла однієї зі своїх жертв, говориться в рішенні суду, Денис Горін зрізав м’ясо і згодом ужив його. 2018 року суд засудив чоловіка до 22 років колонії особливого режиму.

Раніше росіяни найняли на війну в Україні у ПВК Вагнера злочинця-маніяка з Саратова, який відзначився поїданням людини.