На Запоріжжі за добу зафіксовано 109 ударів по прифронтових містах та селах.

По це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«100 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогірʼя, Левадного, Роботиного, Лугівського, Камʼянського, Степового, Пʼятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл», — йдеться в повідомленні.

Також росіяни здійснили 6 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новоданилівці й Малим Щербакам, завдали авіаудару по Новодарівці та двічі обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку.

Нагадаємо, що російська армія знову атакувала Херсонщину. Через ворожий обстріл загинуло троє людей, ще 11 мирних жителів дістали поранення, з них двоє – діти.