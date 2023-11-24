Російська армія знову атакувала Херсонщину. Через ворожий обстріл загинуло троє людей, ще 11 мирних жителів дістали поранення, з них двоє – діти.
По Херсону ворог випустив 91 снаряд, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу окупанти здійснили 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, БпЛА та авіації.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».
Російська армія знову атакувала Херсонщину. Через ворожий обстріл загинуло троє людей, ще 11 мирних жителів дістали поранення, з них двоє – діти.
По Херсону ворог випустив 91 снаряд, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу окупанти здійснили 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, БпЛА та авіації.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».