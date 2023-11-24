Українські прикордонники просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Також прикордонна служба опублікувала відео штурму ворожих позицій.
«Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».
Українські прикордонники просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Також прикордонна служба опублікувала відео штурму ворожих позицій.
«Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».