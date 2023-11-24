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Українські прикордонники просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Також прикордонна служба опублікувала відео штурму ворожих позицій.

«Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» просунулись в глибину оборони та зайняли передові позиції ворога на Сватівському напрямку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».