Російсько-окупаційні війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія».

Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35. Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці. На Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку», — написав він.

За словами Олександра Тарнавського, загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ «Таврія» склали 491 особу минулої доби. Сім окупантів здалися в полон.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки. 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Метеорит». Також знищено три склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, додав командувач.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу росіяни здійснили 115 обстрілів Херсона та області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БпЛА та авіації. Одна мирна людина загинула, семеро поранені.