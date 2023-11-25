Засуджена Кім Ю Чон/ Поліція Пусана

Південнокорейський суд засудив до довічного ув’язнення шанувальницю кримінальних серіалів, яка вбила незнайомку «з цікавості», завдавши 100 ножових ударів.

Про це пише hromadske.

За словами поліції, 23-річна Кім Ю Чон була одержима кримінальними серіалами та романами й набрала високі показники в тестах на психопатів.

Захопившись ідеєю «спробувати вчинити вбивство», вона скористалася додатком, щоб під виглядом пошуку вчителя англійської мови знайти собі жертву. Дівчина зв’язалася з понад 50 людьми (віддавала перевагу жінкам), запитуючи їх, чи проводять вони уроки вдома.

У травні цього року, видаючи себе за матір старшокласника, якому потрібні уроки англійської мови, дівчина зв’язалася з 26-річною жертвою, яка жила в південно-східному місті Пусан. Потім Чон прийшла додому до репетиторки в шкільній формі, яку купила в інтернеті.

Коли вчителька впустила її, Чон напала на жінку, завдавши їй понад 100 ударів ножем і продовжувала бити навіть після смерті жертви. Потім вона розчленувала тіло жінки і поїхала на таксі, щоб залишити частину останків у віддаленому парку.

Дівчину затримали після того, як водій таксі повідомив поліції про клієнтку, що викинула закривавлену валізу.

Прокуратура вимагала для Кім Ю Чон смертної кари — таке покарання, як правило, призначене для найтяжчих злочинів. У Південній Кореї не виконувала страти з 1997 року.

Історія веб-переглядів Чон показала, що дівчина місяцями досліджувала, як вбити людину та позбутися тіла.

Але вона також була необережною, за словами поліції, і не докладала жодних зусиль, щоб уникнути камер відеоспостереження, які кілька разів зафіксували її біля дому репетиторки.

Суддя, який виносив вирок, заявив, що вбивство «поширило в суспільстві страх, що можна стати жертвою без причини», і «розпалило загальну недовіру» серед суспільства.

Чон, яка зізналася у злочині в червні, благала про більш м’який вирок. Вона запевняла, що в той час у неї були галюцинації та інші психічні розлади. Але суд відкинув її аргументи, оскільки злочин був «ретельно спланованим і реалізованим».

Показання, які дівчина давала поліції, часто змінювалися. Спочатку Чон сказала, що перенесла тіло лише після того, як хтось інший убив жінку. Потім стверджувала, що вбивство сталося в результаті сварки.

Зрештою вона зізналася, що її інтерес до вбивства викликали кримінальні шоу та телепрограми. Чон призначили довічне ув’язнення.

Нагадаємо, мешканка столиці хотіла помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя і вирішила його отруїти його високотоксичною хімічною речовиною.