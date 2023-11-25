Південнокорейський суд засудив до довічного ув’язнення шанувальницю кримінальних серіалів, яка вбила незнайомку «з цікавості», завдавши 100 ножових ударів.
Про це пише hromadske.
За словами поліції, 23-річна Кім Ю Чон була одержима кримінальними серіалами та романами й набрала високі показники в тестах на психопатів.
Захопившись ідеєю «спробувати вчинити вбивство», вона скористалася додатком, щоб під виглядом пошуку вчителя англійської мови знайти собі жертву. Дівчина зв’язалася з понад 50 людьми (віддавала перевагу жінкам), запитуючи їх, чи проводять вони уроки вдома.
У травні цього року, видаючи себе за матір старшокласника, якому потрібні уроки англійської мови, дівчина зв’язалася з 26-річною жертвою, яка жила в південно-східному місті Пусан. Потім Чон прийшла додому до репетиторки в шкільній формі, яку купила в інтернеті.
Коли вчителька впустила її, Чон напала на жінку, завдавши їй понад 100 ударів ножем і продовжувала бити навіть після смерті жертви. Потім вона розчленувала тіло жінки і поїхала на таксі, щоб залишити частину останків у віддаленому парку.
Дівчину затримали після того, як водій таксі повідомив поліції про клієнтку, що викинула закривавлену валізу.
Прокуратура вимагала для Кім Ю Чон смертної кари — таке покарання, як правило, призначене для найтяжчих злочинів. У Південній Кореї не виконувала страти з 1997 року.
Історія веб-переглядів Чон показала, що дівчина місяцями досліджувала, як вбити людину та позбутися тіла.
Але вона також була необережною, за словами поліції, і не докладала жодних зусиль, щоб уникнути камер відеоспостереження, які кілька разів зафіксували її біля дому репетиторки.
Суддя, який виносив вирок, заявив, що вбивство «поширило в суспільстві страх, що можна стати жертвою без причини», і «розпалило загальну недовіру» серед суспільства.
Чон, яка зізналася у злочині в червні, благала про більш м’який вирок. Вона запевняла, що в той час у неї були галюцинації та інші психічні розлади. Але суд відкинув її аргументи, оскільки злочин був «ретельно спланованим і реалізованим».
Показання, які дівчина давала поліції, часто змінювалися. Спочатку Чон сказала, що перенесла тіло лише після того, як хтось інший убив жінку. Потім стверджувала, що вбивство сталося в результаті сварки.
Зрештою вона зізналася, що її інтерес до вбивства викликали кримінальні шоу та телепрограми. Чон призначили довічне ув’язнення.
Нагадаємо, мешканка столиці хотіла помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя і вирішила його отруїти його високотоксичною хімічною речовиною.
Південнокорейський суд засудив до довічного ув’язнення шанувальницю кримінальних серіалів, яка вбила незнайомку «з цікавості», завдавши 100 ножових ударів.
Про це пише hromadske.
За словами поліції, 23-річна Кім Ю Чон була одержима кримінальними серіалами та романами й набрала високі показники в тестах на психопатів.
Захопившись ідеєю «спробувати вчинити вбивство», вона скористалася додатком, щоб під виглядом пошуку вчителя англійської мови знайти собі жертву. Дівчина зв’язалася з понад 50 людьми (віддавала перевагу жінкам), запитуючи їх, чи проводять вони уроки вдома.
У травні цього року, видаючи себе за матір старшокласника, якому потрібні уроки англійської мови, дівчина зв’язалася з 26-річною жертвою, яка жила в південно-східному місті Пусан. Потім Чон прийшла додому до репетиторки в шкільній формі, яку купила в інтернеті.
Коли вчителька впустила її, Чон напала на жінку, завдавши їй понад 100 ударів ножем і продовжувала бити навіть після смерті жертви. Потім вона розчленувала тіло жінки і поїхала на таксі, щоб залишити частину останків у віддаленому парку.
Дівчину затримали після того, як водій таксі повідомив поліції про клієнтку, що викинула закривавлену валізу.
Прокуратура вимагала для Кім Ю Чон смертної кари — таке покарання, як правило, призначене для найтяжчих злочинів. У Південній Кореї не виконувала страти з 1997 року.
Історія веб-переглядів Чон показала, що дівчина місяцями досліджувала, як вбити людину та позбутися тіла.
Але вона також була необережною, за словами поліції, і не докладала жодних зусиль, щоб уникнути камер відеоспостереження, які кілька разів зафіксували її біля дому репетиторки.
Суддя, який виносив вирок, заявив, що вбивство «поширило в суспільстві страх, що можна стати жертвою без причини», і «розпалило загальну недовіру» серед суспільства.
Чон, яка зізналася у злочині в червні, благала про більш м’який вирок. Вона запевняла, що в той час у неї були галюцинації та інші психічні розлади. Але суд відкинув її аргументи, оскільки злочин був «ретельно спланованим і реалізованим».
Показання, які дівчина давала поліції, часто змінювалися. Спочатку Чон сказала, що перенесла тіло лише після того, як хтось інший убив жінку. Потім стверджувала, що вбивство сталося в результаті сварки.
Зрештою вона зізналася, що її інтерес до вбивства викликали кримінальні шоу та телепрограми. Чон призначили довічне ув’язнення.
Нагадаємо, мешканка столиці хотіла помститися колишньому хлопцю за нескладене особисте життя і вирішила його отруїти його високотоксичною хімічною речовиною.