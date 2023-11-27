Подільський суд Києва призначив рік умовного терміну обвинуваченим у гомофобному нападі на художника Даніеля Скрипника.

Про це повідомив правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ», який надавав юридичний супровід потерпілому разом з адвокаткою Вікторією Дейнекою.

У вироку зазначено, що обвинувачені умисно почали завдавати ударів художнику, «висловлюючи нецензурні вирази щодо можливої, на їхню думку, гомосексуальної орієнтації потерпілого, маючи єдиний умисел».

Суд призначив обвинуваченим 2 роки ув’язнення за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого та призначив йому відшкодування моральної шкоди у розмірі 60 тисяч грн.

«Ця справа цікава тим, що вперше щодо гомофобного злочину суд застосував ст. 67 ККУ, а саме визнав вчинення кримінального правопорушення на ґрунті статевої приналежності як обставину, що обтяжує покарання», — зауважили правозахисники.

Правозахисники зауважили, що ці випадки «наочно демонструють намагання правоохоронної та судової системи релевантно реагувати на злочини нетерпимості за ознаками СОГІ— хоч і досить недолугі та такі, що демонструють нерозуміння правниками всіх тонкощів питання».

Нагадаємо, колишній офіцер американської поліції Дерек Шовін, якого визнали винним у вбивстві Джорджа Флойда, помер після того, як його поранили ножем у в’язниці.