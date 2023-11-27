У селищі Сергіївка Одеської області через негоду жінка зі щойно народженою дитиною не змогла дістатися до пологового будинку.

Туди її відвезли на спецтехніці, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як стало відомо, перебуваючи вдома, вагітна жінка відчула перейми й викликала карету швидкої допомоги, втім через негоду медики не змогли самотужки доїхати до будинку жінки. Супровід медиків забезпечили рятувальники разом із поліцейськими.

«Медики успішно прийняли пологи вдома, проте необхідно було відвезти жінку та немовля до пологового будинку», — повідомили в ДСНС.

Однак і до лікарні породілля з дитиною потрапила не одразу.

«Через сильний сніг, вітер та величезні затори пожежний автомобіль не міг продовжувати рух. Спершу була зупинка у «Пункті незламності» у пожежній частині Сергіївки. Перечекавши «пік» негоди, маму та дитину доставили у лікарню», — додають рятувальники.

Нагадаємо, що в Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду.