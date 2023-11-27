В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду.
Про це повідомила поліція Одещини в коментарі ЗМІ.
Видання «Думська» зазначає, що померли, ймовірно, бездомні, проте в поліції цю інформацію не підтвердили. Водночас «Думська» з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що тіла були знайдені напередодні. Слідів насильницької смерті на них не виявили.
«У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки й на Привокзальній площі — чоловіка», — пише «Думська».
За інформацією РБК-Україна, всі три тіла наразі направили на судово-медичну експертизу, яка має остаточно визначити причину цієї смерті.
Як відомо, вчора в Одесі випала двомісячна норма опадів. Наразі без світла залишаються 396 населених пунктів Одеської області.
На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.
|
ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
|
|
Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
|
В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду.
Про це повідомила поліція Одещини в коментарі ЗМІ.
Видання «Думська» зазначає, що померли, ймовірно, бездомні, проте в поліції цю інформацію не підтвердили. Водночас «Думська» з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що тіла були знайдені напередодні. Слідів насильницької смерті на них не виявили.
«У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки й на Привокзальній площі — чоловіка», — пише «Думська».
За інформацією РБК-Україна, всі три тіла наразі направили на судово-медичну експертизу, яка має остаточно визначити причину цієї смерті.
Як відомо, вчора в Одесі випала двомісячна норма опадів. Наразі без світла залишаються 396 населених пунктів Одеської області.
На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.