В Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду.

Про це повідомила поліція Одещини в коментарі ЗМІ.

Видання «Думська» зазначає, що померли, ймовірно, бездомні, проте в поліції цю інформацію не підтвердили. Водночас «Думська» з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що тіла були знайдені напередодні. Слідів насильницької смерті на них не виявили.

«У Щепному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки й на Привокзальній площі — чоловіка», — пише «Думська».

За інформацією РБК-Україна, всі три тіла наразі направили на судово-медичну експертизу, яка має остаточно визначити причину цієї смерті.

Як відомо, вчора в Одесі випала двомісячна норма опадів. Наразі без світла залишаються 396 населених пунктів Одеської області.

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.