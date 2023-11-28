Зранку окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки — 65 та 63 років. Під завалами можуть бути люди, російським вбивцям горіти у пеклі!» — написав він.

Нагадаємо, що вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.

Також вчора, 27 листопада, російська армія обстріляла Херсонську область. Одна людина дістала поранення.