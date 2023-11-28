Вчора, 27 листопада, російська армія обстріляла Херсонську область. Одна людина дістала поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію заводу та навчальний заклад у Херсоні.

«За минулу добу противник здійснив 48 обстрілів, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів», — додав голова ОВА.

Раніше повідомлялось, що вранці, 28 листопада, армія РФ обстріляла Очаків та Очаківську громаду. Було частково пошкоджено житлові будинки.